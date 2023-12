Gerard Depardieu, nuove frasi a sfondo sessuale. Anche su una bambina

Le frasi incriminate

Le immagini fanno parte di un documentario filmato e montato dal regista Yann Moix durante la visita sua e di Depardieu in Corea del Nord in occasione dei 70 anni del regime di Pyongyang. Il filmato, mai mostrato prima, mostra l’attore fare avance e battute a sfondo sessuale nei confronti dell’interprete che lo accompagnava nel viaggio e non solo. Durante una visita a un maneggio, l’attore le si rivolge con una battuta volgare sulle donne che “adorano andare a cavallo” per via dello sfregamento delle loro parti intime sul pomello della sella, apostrofandole in maniera offensiva come “grandi pu****e”. Non pago, l’attore commenta una bambina di dieci anni a cavallo con un’altra battuta a sfondo sessuale, quindi conclude: affermando che le donne che praticano l’equitazione “amano moltissimo anche… altro”. Il chiodo fisso per il sesso viene confermato praticamente in ogni momento, persino sulla bilancia: “124, 124 cara! E non ho nemmeno un’erezione. In erezione: 126” è solo una delle tante battute volgari che l’attore rivolge all’interprete a cui arriva a chiedere una foto insieme per poterle toccare il sedere.