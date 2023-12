Alberto e Charlène di Monaco, la cartolina di Natale con i figli

Un tenero scatto firmato dal fotografo Eric Mathon, davanti all’albero addobbato di Palazzo dei Principi per fare a tutti gli auguri di Buon Natale ascolta articolo

Pubblicata sui social la cartolina di Natale del Principato di Monaco. In primo piano la famiglia monegasca al completo: la dolce Gabriella con un vestito di velluto come la mamma Charlène Wittstock in Grimaldi e il piccolo Jacques con il papillon come il papà, il Principe Alberto II di Monaco.

La cartolina di Natale Per la famiglia reale di Monaco, la tradizione della cartolina natalizia di auguri è una consolidata tradizione che va avanti da anni. "Vi invitiamo a scoprire la foto di Natale" si legge sul profilo ufficiale del Palazzo dei Principi. Un’atmosfera completamente diversa dal 2021 quando per la stessa occasione, le feste natalizie, venne pubblicato un disegno della famiglia in quanto non era possibile realizzare uno scatto essendo Charlène lontana dal Principato per motivi di salute. Un’infezione alle vie respiratorie l’ha tenuta bloccata in Africa per parecchi mesi. approfondimento Charlène di Monaco, l'outfit per il Ballo di Natale è scintillante