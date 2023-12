Polonia, deputato di ultradestra spegne menorah in Parlamento

Il deputato estremista del partito Confederazione Grzegorz Braun si è allontanato dall'aula parlamentare e, usando un estintore, ha spento le candele sacre che erano state allestite nel corridoio del Sejm per celebrare la festa di Hannukah. Il gesto è stato trasmesso in diretta tv mentre i deputati ponevano le domande al nuovo premier Donald Tusk. L'uomo verrà denunciato

Un deputato polacco di estrema destra ha spento la menorah - il candelabro simbolo dell'ebraismo - accesa in Parlamento per la festa ebraica di Hanukkah. Il deputato estremista del partito Confederazione Grzegorz Braun ieri si è allontanato dall'aula parlamentare e, usando un estintore, ha spento le candele sacre che erano state allestite nel corridoio del Sejm per celebrare la festa di Hannukah. Il gesto è stato trasmesso in diretta dalle tv che seguivano la seduta durante la quale i deputati ponevano le domande al nuovo premier Donald Tusk che ieri ha presentato le linee guida del suo governo.