Polonia, il parlamento ha eletto Tusk nuovo premier

Dopo aver bocciato il leader del PiS, Mateusz Morawiecki, il parlamento polacco ha eletto nuovo presidente del Consiglio dei ministri Donald Tusk. A favore del neo-premier hanno votato 248 deputati, contro 201. Domani è attesa la presentazione del suo programma. "Voglio ringraziare le donne e gli uomini polacchi. Grazie Polonia, questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose andranno ancora meglio, che scacceremo l'oscurità che scacceremo il male. Questo è quello che è successo", ha detto Tusk rivolgendosi al Parlamento di Varsavia.