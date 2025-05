Medioriente, Segre: "Trappola odio, repulsione per governo Netanyahu"

In un'intervista al Corriere della Sera, la senatrice a vita ha parlato del conflitto in Medioriente. "Vedo due popoli, quello israeliano e quello palestinese, in trappola, incapaci di liberarsi di una sorta di condanna a odiarsi e a combattersi a vicenda", ha rimarcato. Poi ha aggiunto: "Provo profonda repulsione verso il governo di Benjamin Netanyahu"

"Uno sconforto che rasenta la disperazione". Così la senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista al Corriere della Sera, ha definito il conflitto israelo-palestinese e quello di altri fronti nell'area, all'indomani dell'attacco missilistico degli Houthi all'aeroporto di Tel Aviv. "Vedo due popoli, quello israeliano e quello palestinese, in trappola, incapaci di liberarsi di una sorta di condanna a odiarsi e a combattersi a vicenda", aggiunge Segre. "Aggrava la situazione il fatto che entrambi siano guidati dalle componenti peggiori delle rispettive classi dirigenti, tanto che per lungo tempo hanno dato, molto cinicamente, l'impressione di avere bisogno l'uno dell'altra per restare in piedi", rimarca.