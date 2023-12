Pakistan, attentato suicida in una base militare: 23 morti

Almeno 23 persone sono state uccise questa mattina in un attentato suicida in una base militare nel nord ovest del Pakistan. Lo ha reso noto un funzionario locale che ha chiesto l'anonimato. L'attacco è stato rivendicato da militanti affiliati ai talebani pachistani.

La situazione in Pakistan

Nel Paese gli attacchi si sono moltiplicati negli ultimi mesi, in particolare a partire dal ritorno al potere dei talebani a Kabul nell'agosto 2021, e soprattutto nelle regioni al confine con l'Afghanistan. Il governo ritiene che alcuni di questi attacchi siano stati organizzati e lanciati dal territorio afghano, cosa che Kabul nega. Obiettivo principale degli attentati del TTP sono le forze di sicurezza, in particolare la polizia. Il gruppo, attivo in Pakistan dal 2007, è distinto dai talebani afghani ma condivide la loro ideologia fondamentalista islamica. In meno di un decennio ha ucciso decine di migliaia di civili pakistani e membri delle forze di sicurezza, finché nel 2014 un'operazione militare lanciata contro il gruppo ha portato a un temporaneo miglioramento della sicurezza nel Paese.