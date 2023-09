Bomba vicino ad una moschea in Pakistan, 52 morti e 60 feriti

Almeno 52 persone sono state uccise e oltre 60 ferite nell'attacco suicida durante una processione religiosa nel distretto di Mastung della provincia sudoccidentale del Baluchistan, in Pakistan. L'esplosione è avvenuta nei pressi quando le persone erano riunite per la celebrazione di Eid Miladun Nabi, il compleanno del Profeta Maometto. Rashid Mohammad, ufficiale del distretto di Mastung, ha confermato "52 morti" nell'esplosione, e oltre 60 persone sono rimaste ferite. Javed Leheri, ufficiale della polizia locale ha confermato che si è trattato di "un attacco suicida" avvenuto vicino a un'auto di polizia addetta alla sicurezza del corteo. Fra le vittime anche un sovrintendente di polizia. Inizialmente i morti e i feriti sono stati soccorsi in due ospedali del distretto di Mastung, poi i più gravi sono stati trasferiti a Quetta, la capitale della provincia del Balochistan, Alcuni media locali parlano di oltre 100 feriti nell'attacco, non confermati dalle fonti ufficiali. Teherik-e-Taliban Pakistan (Ttp), il gruppo dei talebani pachistani, si è dissociato dall'attentato che ha provocato almeno 13 morti e 50 feriti a Mastung, nell'area della provincia sudoccidentale del Baluchistan. Un portavoce, Muhammad Khorasani, ha segnalato all'ANSA che il gruppo "non è coinvolto nell'attacco, non è la nostra politica fare attentati in un raduno pubblico".