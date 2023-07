Pakistan, Isis rivendica l'attentato kamikaze al raduno politico

L'Isis ha rivendicato l'attentato suicida in Pakistan che ieri ha provocato 75 morti, tra cui 23 bambini, e oltre 200 feriti. A renderlo noto sono state fonti del gruppo islamico in una dichiarazione rilasciata all'agenzia Amag, braccio propagandistico degli jihadisti. "Un attentatore suicida dello Stato islamico ha fatto esplodere il suo giubbotto esplosivo in mezzo a una folla", si legge nella nota. L'esplosione è avvenuta durante un raduno del partito islamico Jamait Ulema-e-Islam Fazal (Jui-F), a Bajaur, nel nord-ovest tribale del Pakistan. A darne notizia era stata la polizia, secondo la quale al comizio, tenuto all'interno di un tendone, erano presenti circa 400 persone. "Si è trattato di un attentato suicida e il kamikaze si è fatto esplodere vicino al palco" aveva detto il ministro della sanità provinciale. Oggi, è arrivata la conferma: dietro l'attentato c'è la mano dell'organizzazione terroristica islamica.