Cina, allerta freddo e neve a Pechino e diverse zone del Paese

Ondata di freddo sul nord della Cina , con nevicate in diverse zone del Paese, inclusa Pechino . Stamattina si sono registrate diverse cancellazioni di voli e tagli al traffico. Nella capitale sono caduti in media 5,1 millimetri di neve, raggiungendo i 9,8 millimetri nel distretto di Fangshan, nel sud-ovest della città .

La situazione

Allerta blu per l'ondata di freddo, la più bassa di quattro livelli, ed è stato ordinato ai governi locali di prendere precauzioni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, lunedì mattina la nevicata ha causato la cancellazione di 59 voli a Pechino, mentre sono state sospese complessivamente 157 linee di autobus. Fuori dalla capitale, anche province come lo Shandong, a est, o lo Shaanxi, al centro, hanno emesso allerte a causa dell'ondata di freddo, che ha provocato anche bufere di neve in queste zone. Sospesi 112 treni. Inoltre, la nevicata ha provocato anche uno scontro multiplo su un'autostrada nella prefettura di Xinzhou, nella provincia dello Shanxi (nord), con almeno un morto e sei feriti. Nella provincia di Heilongjiang la temperatura potrebbe raggiungere i 30 gradi sotto zero nei prossimi giorni.