Russia, paura per Navalny: sparito da giorni, è in pericolo

In Russia cresce la preoccupazione man mano che passano le ore per la sorte di Alexey Navalny , il più in vista oppositore russo ostile al governo di Mosca - e in carcere con una condanna a 19 anni -, che è letteralmente "scomparso" facendo temere per la sua incolumità. Da giorni infatti gli avvocati non riescono a parlarci e da una settimana la spina nel fianco di Vladimir Putin non entra in contatto con il suo staff.

La preoccupazione

"Alexey è scomparso da tre giorni", ha denunciato venerdì in tarda serata la responsabile del reparto investigativo della Fondazione Anticorruzione di Navalny, Maria Pevchikh. "Gli avvocati sono rimasti tutto il giorno davanti all'IK-6, il suo attuale penitenziario, e all'IK-7, una colonia del regime speciale nella regione di Vladimir. Ovunque è stato detto loro di aspettare e alla fine è stato loro negato l'ingresso". Quella mattina Navalny sarebbe dovuto comparire in aula attraverso il solito videocollegamento, ma tutto è saltato ufficialmente per problemi alla rete elettrica del penitenziario che ad oggi sarebbero ancora irrisolti. Ma non c'è solo questo: "Abbiamo saputo che Alexey ha avuto un serio problema di salute, la sua vita è in pericolo", ha denunciato ancora Pevchikh. E ancora: "La settimana scorsa si è sentito male in cella, ha avuto le vertigini e si è sdraiato sul pavimento. Il personale è intervenuto facendogli una flebo. Non sappiamo cosa fosse, ma visto che non gli viene dato da mangiare, è tenuto in una cella di isolamento senza ventilazione, sembra che sia svenuto per la fame".