Oslo, la consegna del Premio Nobel per la Pace a Narges Mohammadi

Il Premio Nobel per la pace 2023 è stato conferito a Narges Mohammadi. L'attivista iraniana per i diritti umani è detenuta nella prigione di Evin, a Teheran, per questo è stata rappresentata alla cerimonia a Oslo dai suoi figli Ali e Kiana Rahmani e dal marito Taghi Rahmani e sul palco è stata lasciata una sedia vuota. Il premio le è stato conferito per il suo impegno contro l'oppressione delle donne in Iran, per la difesa dei diritti umani e della libertà per tutti. Mohammadi in un messaggio ha condannato il "regime religioso tirannico e misogino" dell'Iran.

L'impegno di Mohammadi

Mohammadi, detenuta in Iran, che si batte in particolare contro l'obbligo dell'hijab e la pena di morte in Iran, ha iniziato uno sciopero della fame "in solidarietà con la minoranza religiosa bahai", hanno annunciato nei giorni scorsi suo fratello e suo marito durante una conferenza stampa nella capitale norvegese alla vigilia della cerimonia del Nobel. Mohammadi ha già fatto uno sciopero della fame per diversi giorni all'inizio di novembre per ottenere il diritto di essere trasferita in ospedale senza coprire il capo con il velo. Ha ricevuto il premio Nobel in ottobre "per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran". Arrestata 13 volte, condannata cinque volte a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate, e nuovamente imprigionata dal 2021, Mohammadi ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni dentro e fuori di prigione e non vede i suoi figli, ora residenti in Francia, da otto anni. Mohammadi è una delle donne a capo della rivolta "Donna, Vita, Libertà", che comprende le proteste portate avanti per mesi in tutto l'Iran dopo la morte nel settembre 2022 di Mahsa Amini, 22enne arrestata per una presunta violazione delle rigide regole di abbigliamento della Repubblica islamica per le donne e morta mentre era in custodia.