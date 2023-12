Papa all'Angelus: "25 e 26 maggio prima Giornata dei bambini"

Dopo i giorni di salute precaria che gli avevano impedito di recitare l'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico, quest'oggi, in occasione dell'Immacolata, il Pontefice torna a mostrarsi ai fedeli in Piazza San Pietro, i quali lo hanno accolto con un lungo applauso. Per oggi pomeriggio è previsto che Bergoglio esca dal Vaticano per l'omaggio alla Salus Populi Romani, a Santa Maria Maggiore, e successivamente per la preghiera all'Immacolata, a Piazza di Spagna.

"Preghiamo la Madonna per la pace"

"Ho la gioia di annunciare che il 25 e il 26 maggio del prossimo anno celebreremo a Roma la prima Giornata mondiale dei bambini" ha annunciato Papa Francesco, precisando: "L'iniziativa, patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l'educazione, risponde alla domanda: che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Come Gesù vogliamo mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro". Poi il Santo Padre ha confermato gli impegni pomeridiani: "Oggi pomeriggio mi recherò prima a Santa Maria Maggiore e poi in piazza in Spagna a pregare la Madonna. Chiedo a tutti, specialmente ai fedeli di Roma, di unirsi spiritualmente a me in questi gesti di affidamento alla nostra Madre, pregando in particolare per la pace: la pace in Ucraina, la pace in Palestina e Israele e in tutte le terre ferite dalla guerra. Chiediamo pace. Che i cuori si pacifichino. Che ci sia la pace" ha continuato il Papa.