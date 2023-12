Usa, nove nuove accuse di reati fiscali contro Hunter Biden

Secondo i pubblici ministeri il figlio del presidente Usa "è stato coinvolto per quattro anni in uno schema fraudolento per non pagare circa 1,4 milioni di dollari in tasse federali dovute per gli anni fiscali 2016-2019 e da gennaio 2017 fino al 2020, e per eludere l'accertamento delle imposte per l'anno fiscale 2018"

Nove nuove accuse contro Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per reati fiscali. E' stato il procuratore speciale David Weiss a presentarle. Nell'accusa, i pubblici ministeri sostengono che Hunter Biden "è stato coinvolto per quattro anni in uno schema fraudolento per non pagare circa 1,4 milioni di dollari in tasse federali dovute per gli anni fiscali 2016-2019 e da gennaio 2017 fino al 2020, e per eludere l'accertamento delle imposte per l'anno fiscale 2018".