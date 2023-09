Usa, Hunter Biden verso incriminazione per possesso di armi e illecito

Mondo

Usa Weekly News, quarta incriminazione in cinque mesi per Donald Trump

Donald Trump fa poker di incriminazioni: la quarta, in cinque mesi, è arrivata dalla giuria della contea di Fulton ad Atlanta che ha approvato le accuse illustrate dalla procuratrice distrettuale Fani Willis dopo aver sentito alcuni testimoni. L’ex presidente, che dovrà presentarsi nuovamente in aula entro il 25 agosto, è stato incriminato per aver tentato di sovvertire l’esito del voto presidenziale in Georgia nel 2020, con altre 18 persone. Tra loro anche Rudy Giuliani e Mark Meadows A cura di Valentina Clemente

Tredici reati - Donald Trump e altre diciotto persone, tra cui avvocati e consiglieri dell’ex presidente, sono stati incriminati dal gran giurì del tribunale di Fulton County, Atlanta, Georgia. I diciannove imputati sono accusati di aver complottato per sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del 2020 in Georgia

A Trump sono stati contestati tredici capi d’accusa, tra cui l’aver tentato di raccogliere illegalmente i voti, dichiarazioni false e l’aver complottato per trovare falsi elettori per ribaltare il verdetto delle urne. In tutto sono 41 e riguardano diciannove persone, tra cui l’avvocato del tycoon, Rudy Giuliani, che era già stato incriminato dai procuratori federali di Washington, e il capo dello staff Mark Meadows