L'accordo ora dovrà essere approvato da un giudici federale e quindi non è ancora chiaro quando Hunter dovrà presentarsi in aula per dichiararsi colpevole. Se confermato, l'accordo chiude l'inchiesta avviata nel 2018, durante l'amministrazione Trump, e che ha catalizzato per anni l'attenzione dei repubblicani che hanno accusato l'amministrazione Biden, che ha proseguito l'inchiesta, di avere un trattamento di favore per il figlio del presidente. Secondo quanto anticipato, l'accordo, negoziato dal procuratore del Delaware che era stato nominato ai tempi di Trump, Hunter si dichiarerà colpevole di due reati fiscali minori relativi al mancato pagamento di tasse per il 2017 e 2018, per una somma totale di circa 1,2 milioni di dollari. L'altro reato per il quale si dichiarerà colpevole è il possesso illegale di un'arma acquistata nel 2018, nonostante i suoi problemi di dipendenza da cocaina che gli avrebbero, se dichiarati, impedito di possedere un'arma.

Casa Bianca: "Biden e Jill sostengono Hunter". Trump: "Giustizia corrotta"

La Casa Bianca in una nota ha affermato che "il presidente e la First Lady amano Hunter e lo sostengono nel percorso di ricostruzione della sua vita", precisando che sul caso degli figlio di Joe Biden "non ci saranno altri commenti". Sarcastico invece Donald Trump. "Wow! Il dipartimento di Giustizia corrotto di Biden ha annullato una possibile condanna di centinaia di anni dando a Hunter Biden solo una multa stradale: il nostro sistema è a pezzi", ha postato il tycoon su Truth Social. Anche un portavoce del super Pac di Trump, Maga Inc, ha parlato di favoritismi per il figlio del presidente da parte del dipartimento di Giustizia che invece sta facendo passare per vero "il caso fasullo teso solo ad incastrare Trump", riferendosi all'incriminazione per le carte segrete. "Gli americani devono rimandare il presidente Trump alla Casa Bianca in modo da avere un procuratore indipendente che finalmente faccia giustizia", ha aggiunto la portavoce. Per anni infatti Trump e i repubblicani hanno accusato Hunter di gravissimi crimini di corruzione, interferenze da parte di Paesi stranieri e di manovre per coprirle, accuse che sono anche al centro di una commissione d'inchiesta avviata dalla Camera a guida repubblicana.