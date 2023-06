Trump, festa di compleanno al ristorante ma non paga il conto

Subito dopo essere stato temporaneamente messo in stato di fermo e ufficialmente incriminato nel tribunale di Miami, in Florida, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha colto l'occasione della sua presenza in città per fare visita al famoso ristorante cubano "Versailles". Questo è diventato un punto di riferimento abituale per i politici che vogliono guadagnarsi il favore della comunità di elettori cubani di Miami. Sia dentro che fuori al locale, un gruppo di sostenitori si è radunato per accoglierlo, acclamandolo e applaudendolo. Hanno persino cantato gli auguri di buon compleanno in anticipo, considerando che il giorno successivo (il 14 giugno) avrebbe compiuto 77 anni. Trump, visibilmente entusiasta, ha radunato le persone intorno a sé e ha chiesto loro: "Siete pronti? Cibo per tutti, cibo per tutti!". Una dichiarazione accolta nuovamente con applausi e cori di sostegno.