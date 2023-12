Svizzera, lo stupro è stato “breve”? Ok allo sconto di pena

GUIDA ACQUISTI

Festa della Donna, 12 libri sul femminismo per bambine e ragazze

L’8 marzo si celebra la Festa della Donna. Ecco qualche lettura per le più giovani, dai titoli per le bambine fino alle proposte per le ragazze e le giovani donne

Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo racchiude 100 biografie di donne che hanno lasciato il loro Paese per bisogno, perché scappavano dalla guerra, perché volevano un’opportunità. Informatiche, chirurghe, musiciste, politiche, campionesse di judo e personalità fuori dal comune che insegnano a inseguire i propri sogni. Consigliato dagli 8 anni. Euro 11,78

Per bambine a partire dai 4 anni, la storia della principessa Carlotta. Una principessa rosa, col vestito rosa e l’armadio rosa, ma arcistufa di essere rosa. Lei vorrebbe indossare il rosso, il verde, il giallo, senza dover passare da decine di rospi per trovare il principe azzurro. Vorrebbe cacciare draghi e volare in mongolfiera, come una volta, quando le principesse rosa non esistevano. Euro 15,20