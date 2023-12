Francia, scontri prima di Nantes-Nizza: morto un 31enne

Cronaca

Un tifoso di 34 anni del Psg, che in serata giocherà con il Milan a San Siro, è rimasto gravemente ferito ieri dopo la mezzanotte in una rissa tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri. Anche alcuni poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di disperdere i francesi: 73 gli identificati. Prima della gara, tifosi francesi in Piazza Duomo