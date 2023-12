Los Angeles, è caccia al serial killer che ha ucciso tre senzatetto

La sindaca Karen Bass e la polizia hanno confermato che sono in corso le ricerche per trovare una persona ritenuta responsabile dell’uccisione di tre clochard in città. Le autorità hanno invitato i senzatetto a lasciare le strade, non dormire da soli all'aperto e cercare riparo nelle strutture disponibili. Le tre vittime, infatti, sono state uccise mentre dormivano da sole ascolta articolo

A Los Angeles è caccia a un uomo che è stato definito "il serial killer dei senzatetto". La sindaca Karen Bass e la polizia hanno confermato che sono in corso le ricerche per trovare una persona ritenuta responsabile dell'uccisione di tre clochard in città nel corso dell'ultima settimana. Le autorità hanno anche invitato i senzatetto a lasciare le strade, non dormire da soli all'aperto e cercare riparo nelle strutture disponibili. Le tre vittime, infatti, sono state uccise mentre dormivano da sole.

Le tre vittime I tre omicidi sono stati commessi a Los Angeles nel giro di sette giorni. Le tre vittime sono state trovate senza vita in punti diversi della città: la prima, Jose Bolanos, è stata trovata in un vicolo nella zona sud; la seconda, Mark Diggs, poco lontano dal centro; la terza, della quale non si conosce ancora l’identità, nella zona di Lincoln Heights. Tutte e tre sono state uccise a colpi d'arma da fuoco mentre dormivano da sole per strada. Le indagini Gli investigatori ipotizzano che i tre omicidi siano stati commessi dalla stessa persona. Per questo è partita la caccia al serial killer. Il capo della polizia Michel Moore ha fatto sapere che una task force sta lavorando “24 ore su 24 per individuare l'assassino". Dopo aver analizzato i video delle telecamere presenti per strada, le ricerche sono state indirizzate verso un uomo alla guida di una berlina scura. Non si esclude, però, che anche altre persone possano essere coinvolte negli omicidi. vedi anche Los Angeles, in 48 ore trovate morte due modelle

L’appello In attesa che l’assassino venga trovato, la sindaca di Los Angeles Karen Bass ha diffuso un comunicato nel quale invita le persone senzatetto a prestare la massima attenzione, in particolare di notte. L’appello è a non dormire all’aperto e in posti isolati e rivolgersi ai centri di assistenza per avere un riparo sicuro. Nella città americana le persone senza fissa dimora sono 46.260, in aumento rispetto alle 42mila del 2022. Non è la prima volta che vengono prese di mira. Nel 2018, nel corso di due settimane, quattro senzatetto morirono e tre rimasero gravemente feriti dopo che un uomo - Ramon Escobar - li picchiò con una mazza da baseball mentre erano per strada. leggi anche Maxi rapina negozio Nike Los Angeles, rubati 12mila dollari di merce