Notre Dame, ricostruita la guglia della cattedrale di Parigi

La nuova guglia della cattedrale di Notre Dame , icona di questo celebre monumento ridotto in cenere dall'incendio dell'aprile 2019, comincia a prendere forma in quest'ultima fase di ricostruzione. Già nel transetto del tempio si innalza un'imponente impalcatura, all'interno della quale si sta innalzando la guglia, la cui sagoma è percepibile all'interno della gabbia metallica che la sorregge. La nuova Notre Dame disporrà inoltre di una serie di sistemi antincendio avanzati, a cominciare da un sistema di vaporizzazione nella zona della carpenteria del tetto. Il sistema emetterà acqua vaporizzata nel caso in cui i sensori rilevino l'inizio di un incendio.

L'obiettivo è di aprire l'8 dicembre 2024

L'agenzia incaricata della ricostruzione non ha fornito finora dettagli sul processo di sollevamento dell'ago e ha dichiarato oggi all'EFE che non prevede di rilasciare dichiarazioni fino al prossimo 8 dicembre, esattamente un anno prima della riapertura. Secondo i piani iniziali, la parte essenziale, ovvero gli elementi in legno, dovrebbe essere completamente installata entro la fine del 2023. Già nei primi mesi del 2024 sono previsti i lavori di rivestimento in piombo e l'installazione di sei campanelle, oltre al posizionamento del gallo sulla punta, in modo che l'ago sia identico a quello distrutto. La guglia sarà realizzata in quercia verde, alberi alti dai 14 ai 18 metri abbattuti nell'inverno 2021-22, e incorporerà ornamenti in piombo, come l'originale.