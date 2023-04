Incendio Notre Dame de Paris, a che punto siamo con i lavori?

Sono passati 4 anni dal rogo che avvolse la cattedrale bruciando per quasi 15 ore le pareti antiche nove secoli e affondando le celebre flèche in legno aggiunta dall’architetto Viollet-le-Duc nel 1860

Era il 15 aprile, ore 18:53, di quattro anni fa. Un incendio avvolse Notre Dame de Paris, bruciando per quasi 15 ore le pareti antiche nove secoli e affondando le celebre flèche in legno aggiunta dall’architetto Viollet-le-Duc nel 1860. Noi tutti guardammo sconvolti quelle immagini, chiedendoci se e quando sarebbe stato possibile visitare di nuovo la Cattedrale. Oggi, solo quattro anni dopo, sappiamo che quel momento è vicino: il cantiere per la riapertura si avvia verso la propria fase finale e a dicembre 2024 potremo di nuovo entrare nel monumento, restaurato e - dicono i responsabili del cantiere - più bello di prima.

A che punto sono i lavori di Notre Dame

Nella prima fase dei lavori infatti, durata due anni dal 2019 al 2021, l’interno della cattedrale è stato ripulito e messo in sicurezza (per un totale di una superficie di 42mila metri quadri). Non solo: le pitture danneggiate sono state rinfrescate per riportarle ai colori originali, mentre il riassemblaggio dell’antico organo (con 8000 canne) è quasi terminato. Dopo la pulizia è toccato alle volte da restaurare, un lavoro di taglio delle pietre e muratura che sarà completato entro il 2023. Ma la parte più delicata resta il recupero della flèche, la guglia in legno lunga 70 metri e apposta a un’altezza di 30 metri (raggiungendo così l’altezza di 100 metri): prima è stato necessario raccogliere 2000 castagni (100% francesi), poi tagliare il legno in atelier dislocati sul territorio e assemblare le centinaia di parti. Solo adesso, a fine aprile, i blocchi verranno trasportati dentro Notre Dame dai falegnami per ricostruire la flèche nella sua interezza e riportarla nella posizione originaria.