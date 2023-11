Papa Francesco all'udienza generale: “Ancora non sto bene”

In Aula Paolo VI per l'udienza generale, il Pontefice ha deciso di non leggere la catechesi e di affidare il compito a un suo collaboratore. "La voce non è bella. Sarà monsignor Ciampanelli a leggere le cose" ha detto Bergoglio

In Aula Paolo VI per l'udienza generale, Papa Francesco ha deciso di non leggere la catechesi e di affidare il compito a un suo collaboratore. "Ancora non sto bene, con questa gripe” (influenza in spagnolo), e "la voce non è bella. Sarà monsignor Ciampanelli a leggere le cose".