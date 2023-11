Aereo Usa con 8 militari si schianta a largo del Giappone

Incidente aereo in Giappone : un velivolo militare statunitense si è schiantato nell’Oceano al largo delle coste del Paese orientale mentre viaggiava con otto persone a bordo, tutti militari. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, ora locale, la prima mattinata di mercoledì 29 novembre in Italia.

L'incidente

Lo schianto ha riguardato un velivolo V-22 Osprey a decollo verticale che stava trasportando truppe statunitensi in zona. Secondo una prima ricostruzione, l’aereo sarebbe stato segnalato in avaria nella parte occidentale del Giappone vicino all'isola giapponese di Yakushima. Ora sono in corso le ricerche per individuare eventuali superstiti. L'Osprey era stanziato alla base aeronavale americana di Iwakuni, vicino a Hiroshima, e stava dirigendosi verso la base Usa sull'isoletta di Okinawa, il punto più a sud del Giappone.