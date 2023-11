Usa, paura su volo: uomo apre portellone e salta giù da aereo VIDEO

Paura su un volo durante la fase di decollo nell'aeroporto di New Orleans. Un uomo provoca il panico dopo essere saltato attraverso l’uscita di emergenza ed essere salito su un’ala

Ci sono stati attimi di paura all’aeroporto di New Orleans in Louisiana per i passeggeri di un volo della Southwest Airlines: un uomo ha aperto la porta d’emergenza poco prima del decollo ed è saltato giù dall’aereo.

I fatti

L'incidente è stato catturato da un video drammatico ripreso con un telefono cellulare la domenica sera intorno alle 19:40 presso l'Aeroporto Internazionale Louis Armstrong. L'aereo era ancora collegato con il fingere al gate, e i passeggeri si sono affrettati a sbarcare. L'Ufficio dello Sceriffo della Parrocchia di Jefferson ha dichiarato che l'uomo che ha aperto la porta di emergenza è salito sull'ala dell'aereo e poi è saltato a terra. È stato catturato vicino all'aereo dal personale a terra e trattenuto fino all'arrivo della polizia. L'uomo era in uno stato mentale alterato ed è stato ricoverato in un ospedale locale.