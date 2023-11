In Francia nuova stretta sul fumo con divieti e prezzi alle stelle

Le misure predisposte dal governo in Francia

"Il divieto di fumo sarà ormai la norma", ha detto Rousseau, presentando alla stampa il programma nazionale di lotta al tabagismo. "Gli spazi vietati al fumo, che sono già oltre 7.200 in oltre 73 dipartimenti, sono il risultato di un movimento impresso localmente da dai comuni. Oggi invertiamo la responsabilità e fissiamo il principio che diventa la regola" ha poi aggiunto il ministro. Tra le misure adottate dal governo anche un nuovo aumento del costo di un pacchetto di sigarette che nel 2026 costerà un minimo di 13 euro, mentre arriverà a 12 euro nel 2025. Questo aumento, ha concluso Rousseau, "rappresenta la misura più efficace secondo l'Oms e tutti gli studi indipendenti sull'argomento". Ma non è tutto perché il governo francese vuole vietare anche le sigarette elettroniche usa e getta monouso che sono particolarmente in voga tra i giovani. L’intento, ha dichiarato il ministro, è quello di porre le basi per "la prima generazione senza tabacco entro il 2032", proprio come aveva promesso il presidente Emmanuel Macron.