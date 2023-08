Canada, avvertimenti sui rischi del fumo su ogni singola sigaretta

La nuova legge stabilisce che le avvertenze debbano occupare almeno il 75% della superficie visibile dei pacchetti. La misura fa parte di una serie di norme sul tabacco (la Tobacco products appearance, packaging and labelling regulation) ed è solo una delle mosse dell’esecutivo di Justin Trudeau per ridurre il consumo di tabacco a meno del 5% entro il 2035

Un avviso in inglese e in francese su ogni singola sigaretta. Obiettivo: dissuadere i giovani dall’iniziare a fumare e incoraggiare gli altri a smettere. Si tratta della prima norma del genere mai autorizzata al mondo e rientra in un più ampio pacchetto di misure contro il fumo approvato dal governo di Ottawa. Il Canada, dunque, sarà il primo Paese del pianeta a stampare le avvertenze sulla salute direttamente sulle “bionde”. La misura fa parte di una serie di norme sul tabacco (la Tobacco products appearance, packaging and labelling regulation) ed è solo una delle mosse dell’esecutivo di Justin Trudeau per ridurre il consumo di fumo a meno del 5% entro il 2035. La nuova legge stabilisce che le avvertenze debbano occupare almeno il 75% della superficie visibile dei pacchetti. Entrate ufficialmente in vigore lo scorso 1 agosto, le nuove etichette saranno di fatto stampate a partire dal prossimo anno ed entro luglio i produttori dovranno garantire che siano presenti su tutte le sigarette king size vendute, ed entro aprile 2025 su tutte le sigarette normali e i piccoli sigari.