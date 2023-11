Uragano tra Russia e Ucraina, 1.9 milioni di persone senza corrente

Si registrano due morti, uno in Crimea e uno a Sochi. I forti venti, che hanno raggiunto i 40 metri al secondo, hanno sradicato alberi e tetti, il maltempo ha provocato anche inondazioni. Una cinquantina di voli in partenza e in arrivo agli aeroporti di Mosca sono stati cancellati. Si sono verificate “interruzioni di corrente in più di 2.000 città e villaggi in 16 regioni dell'Ucraina", ha fatto sapere Zelensky