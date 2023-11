Vertice Italia-Germania, oggi a Berlino l’incontro fra Meloni e Scholz

La presidente del Consiglio partecipa, insieme a sette ministri, al summit intergovernativo durante il quale sarà firmato un Piano d'azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo

Giorgia Meloni è a Berlino per il vertice intergovernativo Italia-Germania, durante il quale è previsto un bilaterale fra la presidente del Consiglio e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sarà anche firmato un Piano d'azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo. Al centro dei lavori tutti i principali aspetti della cooperazione bilaterale (politica, economica ed energetica), in ambito europeo (migrazione, tematiche economiche e allargamento dell'Unione) e internazionale (guerra di aggressione russa all'Ucraina, conflitto tra Israele e Hamas e crisi africane).