Musk fa causa a Media Matters dopo le accuse a X di anti-semitismo

La X Corp del tycoon ha citato in giudizio l'organizzazione no profit per aver "allontanato gli inserzionisti dal social network" dopo averlo accusato di divulgare troppi contenuti razzisti

L'azienda di Elon Musk, X Corp, ha presentato una causa legale contro l'organizzazione no profit Media Matters, accusandola di aver allontanato gli inserzionisti dalla sua piattaforma social, X (x Twitter), descrivendola come piena di contenuti antisemiti. Nella denuncia presentata presso un tribunale federale degli Stati Uniti in Texas, X Corp afferma che Media Matters ha ingannato l'algoritmo facendogli credere che l'organizzazione no profit "volesse visualizzare sia contenuti che incitano all'odio sia contenuti di grandi inserzionisti".