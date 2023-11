Harry e Meghan: vorremmo Natale in famiglia. Ma nessuno li ha invitati

LONDRA - Harry e Meghan quest’anno devono risentire particolarmente dello spirito natalizio. Amici vicino alla coppia hanno fatto arrivare ai media la notizia che il duca e la duchessa di Sussex avrebbero grande piacere a trascorrere le festività a Sandringham, residenza della famiglia reale, insieme al Re. In fondo, si fa notare, nonno Carlo conosce poco - o per niente - i nipotini Archie, di 4 anni, e Lilibet di 2. Dopo dunque un'intervista bomba con Oprah condita di accuse di razzismo, un controverso documentario, e una devastante autobiografia in cui Harry fa a pezzi innanzitutto Camilla (ma anche padre, fratello e nuora non ne escono benissimo) i due avrebbero deciso che ormai “il passato e passato”. E pazienza se le scuse più volte pretese dalla famiglia reale non sono mai arrivate. Peccato però che di vederli la Regina, comprensibilmente, non ne abbia molta voglia, e di conseguenza neanche il Re. Per non parlare degli attuali Principe e Principessa di Galles. Secondo i tabloid inglesi ormai è almeno un anno che i due fratelli non si parlano.