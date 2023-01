Harry e Meghan, nel nuovo libro tutto sui rapporti con la Royal Family

L'uscita dell' autobiografia dal titolo 'Spare - Il minore' preannuncia nuove polemiche contro la Royal Family. Nel sup libro il principe Harry ha ammesso per la prima volta di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni. Lo ha riportato Sky News. "Certo che in quel periodo prendevo cocaina - si legge nel libro -. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po'". E il duca di Sussex aggiunge: "Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale".

"Voglio sedermi con la mia famiglia e parlare"

approfondimento

Regno Unito, Harry racconta lite con il fratello William

Dopo gli scontri e le ultime rivelazioni, il libro e la docu-serie, la partecipazione del principe 'ribelle' Harry all'incoronazione formale di suo padre Carlo e della regina Camilla in calendario il 6 maggio diventa sicuramente difficile. A sottolinearlo è stato lo stesso Harry, in una nuova anticipazione di una delle due interviste televisive concesse in vista del lancio del libro e programmate per andare in onda domenica 8 gennaio. "Ci sono molte cose che possono accadere fra ora e maggio", ha detto il duca di Sussex all'intervistatore di Itv, Tom Bradby, in risposta alla domanda se lui e la consorte Meghan siano disposti ad accettare l'invito di re Carlo III per l'incoronazione. "La porta è sempre aperta, ma la palla è nel loro campo", ha quindi aggiunto riferendosi evidentemente alla corte e al resto della famiglia reale. "C'è molto di cui discutere - ha infine precisato - e io spero davvero che essi abbiamo la volontà di sedersi e di parlare".