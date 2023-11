Spazio, fallito anche il secondo test SpaceX: Starship fatto esplodere

Poco dopo le 14 italiane, le 7 del mattino in Texas, SpaceX ha lanciato in orbita il razzo Starship, del quale si sono persi i contatti nella seconda fase del volo. Dopo l'esplosione dell booster il secondo stadio ha proseguito, ma prima che Starship potesse raggiungere l'orbita, il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e circa 12 minuti dopo la navetta è stata fatta esplodere

Dopo il rinvio a causa di un guasto, SpaceX ha lanciato quest’oggi dal Texas (ore 14 italiane) il secondo test della Starship, il razzo più grande e potente al mondo, dopo la missione fallita effettuata lo scorso aprile. Anche questa volta tuttavia il razzo è stato fatto esplodere in volo. Progettato per raggiungere la Luna e Marte, Starship non ha superato il secondo test in volo. Tre minuti dopo il lancio il razzo si era separato con successo dal booster, quindi il booster è esploso; il secondo stadio ha proseguito il volo, ma prima che Starship potesse raggiungere l'orbita, il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e circa 12 minuti dopo la navetta è stata fatta esplodere.