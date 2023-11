Turista italiana muore travolta da un'onda anomala a Tenerife

L'incidente

La donna si trovava in vacanza sull'isola dove era arrivata circa dieci giorni fa con il compagno. Ex dipendente del Settore Caccia e Pesca dell'amministrazione provinciale, era in pensione da un anno e volontaria della Protezione civile Ana. Ieri mattina la 65enne è andata a passeggiare sulla battigia ma è stata travolta da un'ondata ed è morta annegata.