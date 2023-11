Usa: escursionista muore in montagna, il cane lo veglia per mesi

Il corpo di un escursionista di 71 anni, scomparso da agosto sulle montagne di San Juan, in Colorado, è stato scoperto da un cacciatore, che ha trovato anche il suo cane ancora vivo di fianco al cadavere. Lo riportano i media Usa. Rich Moore, che voleva scalare una vetta di oltre 3.800 metri, non è mai tornato a casa: il suo corpo è stato trovato il 30 ottobre nel bacino idrografico del Lower Blanco, il cacciatore ha subito allertato le autorità e una squadra di ricerca e salvataggio è stata trasportata in aereo il giorno successivo per localizzare, identificare e recuperare il corpo.