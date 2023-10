Morte del cane più vecchio del mondo, si indaga sulla reale età di Bobi

Morto a 31 anni, la sua età, che corrisponderebbe a 200 anni umani, era stata verificata dal Guinnes Book of Records. Che però ha aperto un indagine per approfondire la vicenda dopo le perplessità dimostrate da alcuni veterinari scettici

La storia di Bobi, il cane deceduto il 21 ottobre scorso all'età di 31 anni, dopo aver catturato l'attenzione di tutto il mondo ora è finità oggetto di un'indagine. In risposta alle numerose richieste di chiarimenti da parte di veterinari scettici, in particolare Danny Chambers, rappresentante del Royal College of Veterinary Surgeons, il Guinness dei Primati ha annunciato ha annunciato l'avvio di un'inchiesta sulla reale età dell'animale, il cui presunto record di 31 anni era stato precedentemente confermato.