Usa, donna attaccata dal cane a cui aveva dato caramella alla cannabis

La donna finita in ospedale per l'aggressione, aveva drogato il Rottweiler perchè particolarmente nervoso e stressato negli ultimi tempi

Un Rottweiler di due anni drogato con una caramella contenente del Thc, sostanza psicoattiva della marijuana, aggredisce la sua padrona. La donna in fin di vita, viene portata in ospedale. Il cane verrà soppresso. La vicenda è accaduta nello stato del Michigan.

L'aggressione

Ha raccontato tutto alla polizia la proprietaria di Blau, un rottweiler di 37 kg, che si è avventato su di lei quasi immediatamente dopo aver masticato la "droga" gommosa. L'aggressione è avvenuta in casa. Il cane ha seguito la sua proprietaria in bagno e l’ha trascinata a terra, avventandosi su di lei che è riuscita a chiudersi in camera da letto e a chiamare il 911. Quando sono arrivati i soccorsi e la polizia, il cane ha cercato di scappare, ma è stato catturato. La donna ferita è stata operata in emergenza e ricoverata in terapia intensiva. "Ha quasi perso il braccio destro nell’attacco ma siamo fortunatamente stati in grado di salvarlo" raccontano i medici.