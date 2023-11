Allerta in Islanda, terremoti e rischio eruzione vulcanica

Migliaia di scosse si susseguono da giorni nella penisola di Reykjanes, a sud-est dell’isola. A Grindavík, circa 60 km a sud della capitale Reykjavik, si sono registrate le magnitudo più alte. La protezione civile sta lavorando per mettere in sicurezza la zona ma sono molti i cittadini che per paura stanno decidendo di abbandonare le proprie case

Terremoti di forte entità e rischio eruzione vulcanica. La protezione civile islandese ha lanciato l’allerta sulla penisola di Reykjanes, a sud-est dell’Islanda, e, per mettere in sicurezza i cittadini, non è esclusa l’evacuazione della zona. Secondo l'emittente di servizio pubblico islandese Ruv ci sono forti attività sismiche e a Grindavík, circa 60 km a sud di Reykjavik, le scosse di terremoto sarebbero state talmente forti da rendere difficile restare in piedi. L’intenso sciame sismico che sta interessando la zona dalla fine di ottobre ha superato ormai le 20mila scosse, la più forte delle quali di magnitudo 5.2 secondo i dati raccolti dall’U.S. Geological Survey.

Allerta eruzione vulcanica

Il rischio conseguente a scosse di terremoto di questa portata è una possibile eruzione vulcanica. La protezione civile è al lavoro per mettere in sicurezza la cittadina e la centrale elettrica costruendo barriere alte tra i sei e gli otto metri e per un'estensione di quattro chilometri. “La protezione civile ha fatto un modello basato sul punto in cui è più probabile che possa fuoriuscire il magma”, hanno dichiarato dall’organizzazione. “Il modello non indica però che la lava scorrerà verso Grindavík". Ciò nonostante molti degli abitanti di Grindavík stanno decidendo di scappare altrove e la Laguna Blu, nota attrazione turistica della zona, rimarrà chiusa per una settimana per ragioni di sicurezza.