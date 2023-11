Spagna, maxi-operazione contro pedopornografia: 121 arrestati

Mondo

Destra e sindacati in piazza per manifestare contro l'amnistia per gli indipendentisti e le concessioni proposte da Sanchez (Psoe) per tornare al governo. Dopo le proteste che nei giorni scorsi hanno interessato Barcellona, Valencia e altre città spagnole, ieri sera più di 8.000 persone (secondo fonti ufficiali del Governo) si sono date appuntamento a Madrid. La tensione è andata crescendo, finché gli agenti antisommossa della Polizia Nazionale hanno caricato contro i manifestanti