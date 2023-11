Indi Gregory, oggi stop alle macchine. Scontro giudici Uk-Italia

L’appello dei genitori per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita è stato rifiutato. Per Indi Gregory - la bimba inglese di 8 mesi affetta da una malattia che i medici del Queen's Medical Centre di Nottingham e i giudici britannici considerano irrimediabile – i supporti vitali potrebbero essere staccati oggi , sabato 11 novembre. I giudici inglesi tirano quindi dritti per la loro strada, nonostante l'irriducibile opposizione dei genitori della piccola e la battaglia legale sostenuta dall'Italia per un trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Linea appoggiata in pieno anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha lanciato un appello formale – reso noto ieri - al ministro della Giustizia e Lord Cancelliere della compagine Tory di Rishi Sunak, in cui ha chiesto un intervento politico di moral suasion per "sensibilizzare le autorità giudiziarie" inglesi e permettere di trasferire Gregory in Italia, "in nome della Convenzione dell'Aia del 1996".

I giudici inglesi negano le richieste dell'Italia

Meloni ha tentato ancora una volta di portare la piccola a Roma facendo leva sullo spirito "di collaborazione che da sempre contraddistingue i due Paesi", sottolineando che sarebbe dovuto comunque succedere "in tempo utile perché Indi possa accedere" al protocollo terapeutico offerto dall'ospedale Bambino Gesù. Niente da fare: i giudici inglesi hanno liquidato come non in linea "con lo spirito della Convenzione dell'Aia" le istanze italiane, rivendicando alle corti del Regno il diritto di essere nelle condizioni migliori per valutare la vicenda "nell'interesse superiore" della piccola. A Gregory era stata concessa in via eccezionale la cittadinanza italiana per poter permettere il trasferimento e le cure nel nostro Paese.

I genitori cercano spiragli per ritardare distacco

La bimba resta quindi in ospedale. La magistratura britannica ha negato anche il ricorso dei genitori, Dean Gregory e Claire Staniforth, presentato per ottenere il permesso di portare a casa la figlioletta per il fine vita: sarà trasferita in un hospice. La famiglia Gregory si mostra comunque decisa a non arrendersi fino all'ultimo secondo: si lavora per trovare altri spiragli che ritardino il distacco dalle macchine, come hanno reso noto Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e l'avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda.