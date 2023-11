Indi Gregory, cittadinanza italiana alla bimba inglese "incurabile"

Nel corso di un Cdm lampo, il Governo ha conferito la cittadinanza italiana a Indi Gregory, la bimba inglese di otto mesi affetta da una malattia rara mitocondriale, per la quale l'Alta Corte di Londra aveva disposto la sospensione dei trattamenti vitali dalle 15 di oggi, nonostante le richieste della famiglia della piccola di trasferirla in Italia all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Per la neonata infatti è iniziata una corsa contro il tempo. La cittadinanza italiana le consentirà quindi di lasciare il Queen's Medical Centre (QMC) dell'Università di Nottingham, dove stando alla recente decisione di un tribunale inglese le saranno a breve staccate le macchine che la tengono in vita. La famiglia dopo il via libera del Cdm: "Oggi inizia un nuovo cammino, grazie di cuore al Governo e all'Italia per la cittadinanza ad Indi".

L'avvocato: "Iniziato un cammino, mancano altri passaggi"



"Sono ore frenetiche e di grande lavoro per mettere a punto una procedura che consenta a Indi Gregory di venire in Italia. Con la cittadinanza italiana data dal Governo, un gesto di grande umanità, è iniziato un cammino, ma ci sono tanti passaggi. Oggi pomeriggio scadeva l'ordine del giudice di spegnere le macchine che tengono in vita Indi. Ora non è scontato o automatico che la cittadinanza fermi la decisione, ma stiamo lavorando per portare Indi al Bambino Gesù", ha detto all'Adnkronos Salute Simone Pillon, ex senatore e l'avvocato che cura gli interessi della famiglia della bambina.





Un grave disturbo neuro-metabolico

Indi soffre di un grave disturbo neuro-metabolico che compromette seriamente la sua aspettativa e qualità di vita. Per le malattie mitocondriali non esiste una cura e per alcune mutazioni ultra-rare e gravi come quella di Indi, non sono disponibili terapie in grado di rallentare il decorso della malattia. I medici britannici, ricorda l'associazione Mitocon, sostengono che le terapie che Indi riceve le provocano dolore inutile, dunque, "nel suo migliore interesse", i giudici avevano autorizzato l'ospedale di Nottingham a sospendere le terapie e i supporti vitali come la ventilazione assistita.