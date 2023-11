Hacker contro banca più grande del mondo, colpita filiale Usa di Icbc

La banca più grande del mondo costretta a disconnettersi e ad isolare i propri sistemi informatici. Protagonista è la filiale americana della Industrial and Commercial Bank of China (Icbc), colpita da un attacco ransomware che ha interrotto giovedì le transazioni nel mercato del Tesoro Usa. E’ solo l’ultimo di una serie di casi con cui gli hacker puntano a chiedere un riscatto e su cui la banca sta indagando.

Contenimento dei danni

La divisione americana della più grande banca cinese per asset è stata colpita, dunque, da un attacco che ha interrotto alcuni dei suoi sistemi. Attualmente l’azienda sta facendo progressi verso la ripresa della situazione ma, per cercare di contenere l’incidente, ha deciso di disconnettere e di isolare i sistemi interessati, secondo alcuni tornando anche all'utilizzo di chiavette USB per comunicare dettagli e transazioni ai clienti. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che la banca sta cercando di ridurre al minimo l'impatto dei rischi e le perdite. "Icbc ha monitorato da vicino la vicenda e ha fatto del suo meglio nella risposta alle emergenze e nella comunicazione alle autorità di supervisione", ha commentato il portavoce Wang Wenbin, nel corso di un briefing. Wang ha anche aggiunto che le attività sono rimaste normali presso la sede centrale dell'istituto e in altre filiali domestiche e nel mondo.