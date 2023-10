I siti web di quattro aeroporti italiani hanno subito attacchi hacker e sono stati parzialmente rallentati nelle ultime ore. Si tratta dei siti dell'aeroporto della Val d'Aosta, dell'aeroporto di Puglia, di quello di Napoli e di Calabria. Gli attacchi sono di tipo Ddos (Distributed denial of service). L'Agenzia per la cybersicurezza italiana, a quanto si apprende, ha allertato i soggetti potenzialmente interessati dall'offensiva: gli aeroporti e, più in generale, gli erogatori di servizi essenziali.

Aumento degli attacchi con la guerra in Medioriente

Dall'inizio della crisi Hamas-Israele è stato alzato il livello di attenzione della sicurezza cibernetica italiana. A lanciare l'attacco in questa occasione sono stati i Mysterious team Bangladesh, gruppo di hacker filo-palestinesi che si è fatto notare in passato per attacchi soprattutto contro siti indiani e israeliani. In Europa, tra l'altro, il team ha colpito in passato la Svezia dopo il caso della distruzione di una copia del Corano.