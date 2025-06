Ostia, bomba contro palestra Di Napoli in via delle Azzorre

Esplosione nella notte a Ostia davanti alla palestra dell'ex campione di pugilato Gianni Di Napoli. Nessuna persona è rimasta ferita. Danneggiati alcuni veicoli parcheggiati in strada e la facciata del palazzo. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Sono in corso indagini

Esplosione di una bomba carta nella notte ad Ostia davanti alla palestra di boxe Di Napoli. Tanta paura ma nessun ferito. Oltre al locale in via delle Azzorre, danni anche alle auto parcheggiate e alla facciata del palazzo. Intorno alle 3 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, gli artificieri della Polizia di Stato, 118 e il X Gruppo mare della Polizia di Roma Capitale per la gestione della viabilità. Indagini in corso.

Er Cipolla: "Noi a Ostia ci svegliamo con le 'bombe'"

“Noi a Ostia ci svegliamo con le 'bombe'". Così l'attore e comico romano Enzo Salvi, noto anche come 'Er Cipolla', dopo il boato in via della Azzorre, ad Ostia, dove è esplosa una bomba carta davanti alla serranda di una palestra. C'era anche lui tra le persone scese in strada questa notte, mentre sul posto erano già giunti i vigili del fuoco con un'autoscala e un'autobotte. Nel post del comico, che incorpora diversi video dopo l'esplosione, si legge: "Macchine sventrate. Tutti i vetri del palazzo esplosi. La gente terrorizzata...una scena da guerra…nel cuore della nostra città... chi semina terrore tra la gente va fermato. Questo non è più un fatto di cronaca. È una vergogna. È una minaccia alla nostra sicurezza. È un attacco alla nostra libertà".