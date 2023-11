Corea del Sud, robot uccide operaio scambiato per una scatola

Non è riuscito a distinguerlo da una scatola di verdure, così lo ha afferrato finendo per stritolarlo. La vittima un operaio di quarant'anni di un'azienda di robotica. Ad ucciderlo un robot che aveva il compito di sollevare scatole di peperoni e metterle sul tapis roulant. L'incidente è avvenuto nella provincia di Gyeongsang, Corea del Sud.

La dinamica dell’incidente

Il tecnico stava effettuando un controllo sul macchinario in seguito ad un mal funzionamento dei sensori, quando il braccio robotico ha confuso l'uomo per una scatola di pelati, lo ha afferrato schiacciandogli il viso e il petto contro il nastro trasportatore. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Ricoverato d'urgenza in ospedale l’uomo è morto per lesioni.