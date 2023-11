Russia, viene convocato per andare in guerra: cantante Xolidayboy sviene sul palco. VIDEO

Durante una sua performance sul palco alla Abrikos Arena di Stavropol, il cantante 23enne noto come Xolidayboy, nome d'arte di Ivan Minaev, ha perso conoscenza ed è stato successivamente ricoverato presso l'ospedale della città a causa di un "disturbo del sistema nervoso autonomo". Il video dell'episodio è divenuto virale sul web . Secondo quanto riferito dai media internazionali, si ritiene che il malore sia avvenuto poche ore dopo che il cantante aveva ricevuto una lettera di arruolamento dall'esercito russo. Appena arrivato all'aeroporto Mineralnye Vody il giorno del concerto, Minaev è stato infatti convocato all'ufficio di registrazione e arruolamento militare ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

L'enturage del cantante esclude l'uso di droghe

Nonostante l'incidente, l'entourage di Xolidayboy sostiene che l'artista non abbia fatto uso di sostanze stupefacenti e che non ci siano altre cause che hanno reso fragile la sua salute. Secondo il sito d'informazione indipendente Baza, che cita fonti sanitari, Minaev sembrerebbe aver sviluppato un "comportamento depressivo", e i medici stanno valutando la gravità della sua situazione come "moderata". In passato, l'artista ha dichiarato di avere origini ucraine, essendo nato a Sebastopoli in Crimea, il che potrebbe averlo portato a conflitti con individui legati alla propaganda russa.