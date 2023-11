Israele-Hamas, Segre: "Fermare la spirale di odio"

La senatrice a vita ha presieduto la Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. "In questo momento bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità, di ogni colore e di ogni credo perché i bambini sono una cosa sacra e non vanno toccati per nessun motivo e sotto nessuna latitudine”, ha detto Liliana Segre che ha invitato a non “rimanere passivi a quello che succede e lasciare ad altri l'incarico di risolvere le cose”

Segre: “Bambini sono sacri”

"In questo momento bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità, di ogni colore e di ogni credo perché i bambini sono una cosa sacra e non vanno toccati per nessun motivo e sotto nessuna latitudine”, ha detto Liliana Segre che ha invitato a non “rimanere passivi a quello che succede e lasciare ad altri l'incarico di risolvere le cose”. E ha aggiunto: “Se ognuno di noi, uomo, donna, di qualunque religione, non ha la possibilità di dire quello che pensa e di cercare di mettere in atto quello che si è prefisso nella vita, allora non sono solo io che, nei momenti più cupi, penso di aver vissuto invano, ma chi non segue la propria natura più profonda e lascia fare agli altri disinteressandosi con indifferenza è molto colpevole. Bisogna sentire la propria coscienza più che mai viva". La senatrice ha poi ricordato che non c'è solo "il mondo intriso di odio, bullismo, falsi valori, che portano a estremismi e che vogliamo combattere", ma c'è un piccolo mondo, quello "della propria casa, della scuola, il grande ottuso mondo delle curve, dei social" con il quale i ragazzi vengono in contatto e dove "i grandi, quelli che muovono le fila, approfittano per toccare le coscienza dei più piccoli".