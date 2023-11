Aereo decolla da Londra senza due finestrini, la scoperta in volo

Il fatto, come riportato dall'Air Accidents Investigation Branch (AAIB), è avvenuto lo scorso 4 ottobre, quando un Airbus A321 decollato da Stansted e diretto ad Orlando dopo 36 minuti di volo è dovuto tornare all'aeroporto di partenza

Un Airbus A321 partito dall'aeroporto di Stansted di Londra e diretto a Orlando ha raggiunto i 3mila metri di altezza prima che il personale di bordo si rendesse conto che mancavano i vetri interni ed esterni e la guarnizione in gomma di due finestrini. Come riportato dall''Air Accidents Investigation Branch, che si occupa di analizzare ogni tipo di incidente aeronautico accaduto nel Regno Unito, dopo 36 minuti i piloti sono stati costretti a tornare all'aeroporto di partenza.

La ricostruzione

Sul volo commerciale erano presenti i tre piloti, un ingegnere, un responsabile del carico, sei membri dell'equipaggio di cabina e nove passegeri. Sono proprio quest'ultimi ha segnalare una temperatura molto bassa e dei forti rumori all'interno della cabina. A quel punto il responsabile del carico nota che effettivamente qualcosa non va, e raggiunta la quota di 4mila metri i piloti decidono di ridurre la velocità, optando per il rientro verso l'aeroporto di Stansted dopo soli 36 minuti di volo. Una volta parcheggiato l'Airbus, l'ispezione rivela la mancanza dei vetri interni ed esterni e della guarnizione in gomma di due gruppi di finestrini.