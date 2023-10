Brasile, aerotaxi esplode al decollo: tutti morti i 12 a bordo

Sul velivolo c’erano sei uomini, tre donne e un bambino di un anno e sette mesi. L'incidente è avvenuto per cause non ancora chiarite

Un Cessna 208 modello "Caravan" è precipitato domenica vicino all'aeroporto di Rio Branco, in Brasile, e tutte le 12 persone a bordo sono morte. Secondo il governo regionale i morti sono sei uomini, tre donne e un bambino di un anno e sette mesi. L'incidente è avvenuto per cause non ancora chiarite ma, secondo i testimoni citati dai media locali, l'aereo è esploso in aria poco dopo il decollo dall'aeroporto di Rio Branco e ha preso fuoco una volta toccato terra. "Quello che si sa finora è che le vittime sono morte carbonizzate", ha dichiarato il governo di San Giovanni d'Acri in un comunicato ufficiale. L'aereo leggero era appartenente a una compagnia di aerotaxi.