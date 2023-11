Nave da crociera travolta da una tempesta nel golfo di Biscaglia

La "Spirit of Discovery" era salpata il 24 ottobre per una crociera di due settimane alle Isole Canarie con mille passeggeri a bordo ma sabato scorso, 4 novembre, è dovuta rientrare nel Regno Unito a causa del maltempo

Ore di paura per i passeggeri a bordo della nave “Spirit of Discovery” che si è improvvisamente trovata nel mezzo di una tempesta al largo della costa francese. Più di 100 persone sono rimaste ferite dopo la violenza delle onde ha fatto virare su un lato la nave da crociera diretta in Gran Bretagna. La "Spirit of Discovery", era salpata il 24 ottobre per una crociera di due settimane alle Isole Canarie con mille passeggeri a bordo ma sabato scorso, 4 novembre, è dovuta rientrare nel Regno Unito a causa del maltempo.



La manovra di sicurezza



Il Comandante aveva preso la decisione di tornare anticipatamente nel Regno Unito a causa del peggioramento del tempo, ma sabato la nave ha incontrato una tempesta nel Golfo di Biscaglia, dove le barche spesso incontrano mari notoriamente agitati. È stato qui che è entrato in funzione il sistema di sicurezza della nave, facendo sì che l’imbarcazione virasse improvvisamente a sinistra e si fermasse. Un portavoce della società, la Saga Cruises, ha detto alla Bbc che la maggior parte degli infortuni si è verificata durante questo movimento improvviso. La nave è stata successivamente mantenuta in posizione fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.