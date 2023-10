Norman Atlantic, tre condanne per il naufragio che causò 31 morti

Il Tribunale di Bari ha deciso di condannare tre dei 32 imputati al termine del processo per il naufragio del traghetto Norman Atlantic. In particolare, sono sei gli anni di reclusione decisi per il comandante della nave, Argilio Giacomazzi, mentre 5 anni e 4 mesi per il primo ufficiale di macchina, Gianluca Assante. Infine, 3 anni sono stati decisi per il membro dell'equipaggio Francesco Nardulli. Il pm aveva chiesto 23 condanne, comprese tra i 9 anni e i 3 mesi di reclusione, oltre ad un'assoluzione. Sono state disposte altre assoluzioni e la prescrizione per alcuni reati.